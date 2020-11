Kostenpflichtiger Inhalt: 89-Jährige aus Hilden : „Es gibt Schlimmeres als Corona-Schutzmaßnahmen“

Liselotte Blaaß (Jahrgang 1931) lebt im städtischen Seniorenheim Erikaweg. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die 89-jährige Liselotte Blaaß aus Hilden hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt und schildert in unserem Ich-Protokoll, was sie in Zeiten der Corona-Pandemie bewegt und beschäftigt. „Wir müssen weder hungern, noch einen Bombenangriff fürchten“, sagt sie.