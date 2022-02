Hilden : 87-jährige Frau aus Mettmann gestorben

Hlden/Haan Das ist der Corona-Sachstand am Sonntag (27. Februar 2022): 9761 Menschen sind im Kreis mit Corona infiziert, 77.158 sind genesen. Die Inzidenz ist gefallen und liegt bei 1773,0.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 9761 Infizierte erfasst, 323 mehr als am Samstag. Davon leben in Erkrath 863 (25 neu infiziert), in Haan 629 (40 neu), in Heiligenhaus 504 (17 neu), in Hilden 1090 (49 neu), in Langenfeld 1237 (60 neu), in Mettmann 840 (31 neu), in Monheim 821 (31 neu), in Ratingen 1658 (88 neu), in Velbert 1588 (55 neu) und in Wülfrath 531 (22 neu).