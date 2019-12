Unfall in Hilden : 80-jährige Frau wird bei Unfall schwer verletzt

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Hilden Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Mittwochabend an der Einmündung Walder Straße / Rembrandtweg. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr eine 41-jährige Hildenerin mit ihrem Opel Astra gegen 17.55 Uhr auf der Walder Straße in Fahrtrichtung Solingen.

