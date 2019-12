Aus dem Polizeibericht : Trickdiebe erbeuten Schmuck aus Tresor

Foto: dpa/Carsten Rehder

Eine 77-jährige Hildenerin ist am Donnerstag Opfer von zwei Trickdieben geworden. Die erbeuteten wertvollen Schmuck. Wie die Polizei mitteilte, klingelten gegen 11.20 Uhr zwei Männer an der Tür des Einfamilienhauses an der Gerresheimer Straße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Duo gab sich der Bewohnerin als Mitarbeiter eines Telefondienstanbieters aus, welche in dem Haus Messungen durchführen müssten. Daraufhin ließ die Hildenerin die beiden Männer in ihr Haus.

Während einer von ihnen die Dame in ein Gespräch verwickelte, ging der andere durch das Haus. Als die beiden nur wenige Minuten später das Haus wieder verließen, stellte die 77-Jährige fest, dass ihr Tresor geöffnet und der darin befindliche Schmuck entwendet worden war. Es entstand laut Polizeiangaben ein Sachwertschaden in fünfstelliger Höhe.