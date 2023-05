Erneuerbare Energien in Hilden 72 neue Photovoltaik-Anlagen auf Hildener Dächern

Solarexperte Dr. Tim Rosengart, Geschäftsführer des Vergleichsportals, schätzt die Entwicklungen im ersten Quartal 2023 folgendermaßen ein: „Durch die neue EU-Richtlinie zur Gebäudesanierung und die Vorgaben der Regierung für Heizung & Co. beschäftigen sich sehr viele Hausbesitzer mit der Anschaffung einer Wärmepumpe. Da diese sehr viel Strom verbraucht, spielen viele zusätzlich mit dem Gedanken sie mit Sonnenstrom vom eigenen Dach zu speisen – und eine PV-Anlage zu installieren.” Letztes Jahr hat unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine eigentlich kaum jemand nach Preisen gefragt. Viele wollten ihre energetische Unabhängigkeit so schnell wie möglich erreichen – mit Hilfe einer eigenen Solaranlage. Mittlerweile ist das Angebot wieder deutlich größer und die Lieferzeiten liegen nicht mehr bei 6 bis 18 Monaten , sondern bei ca. 4 Wochen.