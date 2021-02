Corona-Lage im Kreis Mettmann : 72 Corona-Patienten im Krankenhaus

Die Inzidenz steigt von Freitag auf Sonntag wieder an. Drei Corona-Patienten sterben am Wochenende. In Quarantäne befinden sich 1507 Menschen. Unser Überblick über die Corona-Zahlen.

Fallzahlen Nachweislich mit dem Coronavirus infiziert waren am Sonntag 606 Menschen, drei weniger als am Freitag. Davon leben in Erkrath 56 (+6; 12 neu erkrankt, 6 genesen), in Haan 38 (-1; 7 neu erkrankt, 8 genesen), in Heiligenhaus 53 (-6; 4 neu erkrankt, 10 genesen), in Hilden 81 (+3; 13 neu erkrankt, 10 genesen), in Langenfeld 81 (-14; 11 neu erkrankt, 24 genesen), in Mettmann 57 (-1; 8 neu erkrankt, 7 genesen), in Monheim 45 (+2; 6 neu erkrankt, 4 genesen), in Ratingen 59 (-6; 9 neu erkrankt, 15 genesen), in Velbert 117 (-1; 17 neu erkrankt, 18 genesen) und in Wülfrath 19 (-1; 5 Neuerkrankungen, 6 genesen).