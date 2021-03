Corona-Entwicklung im Kreis Mettmann : 70 Corona-Patienten liegen im Krankenhaus

Die Corona-Zahlen steigen immer weiter: Der Kreis meldet am Donnerstag 113 Neuinfektionen. Die Inzidenz klettert auf 113,7. Immer mehr Patienten werden in Krankenhäusern versorgt. Unser Überblick am Donnerstag.

Fallzahlen Nachweislich am Coronavirus infiziert sind im Kreis Mettmann am Donnerstag 906 Menschen, 60 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 79 (+9; 11 neu, 2 genesen), in Haan 58 (+5; 8 neu, 3 genesen), in Heiligenhaus 73 (+10; 12 neu, 2 genesen), in Hilden 89 (+4; 13 neu, 8 genesen), in Langenfeld 50 (-3; 3 neu, 6 genesen), in Mettmann 69 (+12; 12 neu, 0 genesen), in Monheim 56 (+1; 5 neu, 4 genesen), in Ratingen 195 (+8; 17 neu, 8 genesen), in Velbert 193 (+3; 29 neu, 26 genesen) und in Wülfrath 44 (+1; 3 neu, 2 genesen). Insgesamt meldet der Kreis 113 Neuinfektionen (am Mittwoch waren es 117). Hotspots gibt es laut Kreis keine, das Infektionsgeschehen sei weiter diffus.