Geschichte : Denkmal der katholischen Sozialbewegung

Am 31. Januar 1909 wird das „Gesellenhaus“ an der Kirchhofstraße 18 eingeweiht. Entworfen hat es J. Wilhelm Meyerhoff im neoklassizistischen Jugendstil. Foto: Stadtarchiv

Hilden Das „Gesellenhaus“ an der Kirchhofstraße 18 ist eines der ältesten Gebäude der Stadt. Hier sind sieben Fakten zum historischen Kolpinghaus, die Sie vielleicht bisher noch nicht kannten.

Von Christoph Schmidt

1) Der katholische Priester Adolph Kolping (1813-1865) lernt als Kaplan und Religionslehrer in Elberfeld die soziale Not der Industriearbeiter kennen. Er schreibt 1848/49 die pro­gram­ma­ti­scher Schrift „Der Ge­sel­len­ver­ein“ und wird damit zum Gründer der katholischen Sozialbewegung,. 1859 gründen Hildener einen „Gesellenverein“. Die Aufnahme-Urkunde in den Verband katholischer Gesellenvereine trägt noch die eigenhändige Unterschrift Adolph Kolpings.1895 zählte der Hildener Gesellenverein 80 Aktive und 220 Meister und Förderer. Das Kolpingwerk Deutschland ist heute ein katholischer Sozialverband mit bundesweit mehr als 225.000 Mitgliedern in 2.350 Kolpingsfamilien, davon etwa 40.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Das Kolpingwerk ist in 61 Ländern der Erde vertreten und hat rund 450.000 Mitglieder, organisiert in 5800 „Kolpingsfamilien“.

2) Am 31. Januar 1909 wird das eigene Gesellenhaus an der Kirchhofstraße 18 eingeweiht. Entworfen hat es J. Wilhelm Meyerhoff im neoklassizistischen Jugendstil, Es wird zum neuen Mittelpunkt des geselligen und sozialen Lebens der Kolpingfamilie. Junge Männer finden hier soziale Unterstützung und religiösen Rückhalt. Es gibt einen Wirtschaftsraum, eine große Küche, Speise- und Billardzimmer sowie 40 Betten zum Übernachten. Während der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre organisiert der katholische Gesellenverein in Hilden einen freiwilligen Arbeitsdienst. Unter der Leitung eines Fachmannes wird das Gelände der so genannten Karnaper Benden südwestlich Hildens be- und entwässert.

3) Das Haus wird mehrmals erweitert und renoviert. Die größte Veränderung erfolgt wohl 1933, als der Gastronom und Pächter Oswald Simon das katholische Gesellenhaus in die Gaststätte „Zur Traube“ umfunktionierte. Bald „schmückten“ nicht nur Wappen und ein Schutzpatron die Fassade, sondern auch Reichsadler und Hakenkreuze den Festsaal. 1968 erhält die Gaststätte ihren ursprünglichen Namen „Kolpinghaus“ zurück. Susanne und Wolfgang Voller eröffnen ein bürgerliches Restaurant. Die Pächter im Kolpinghaus wechseln häufig. 2004 wird das historische Gebäude unter Denkmalschutz gestellt .Der Denkmalschutz ist für den Kolpingträgerverein eine schwere Bürde. Wegen der Auflagen gibt der letzte Pächter 2004 insolvent auf.

4) Im Dezember 1945 wählt die Kolpingsfamilie Hilden Heinrich Zumbé, Kaplan an St. Jacobus, zum neuen Präses. Dieses Amt übt er 37 Jahre lang bis 1982 aus. „Seinem Ideenreichtum und seiner Begeisterungsfähigkeit hat die Kolpingsfamilie Hilden unermesslich viel zu verdanken“, hält Chronist Uwe Steckel in der Sonderausgabe des „Kolpingboten“ fest. Zumbé regt unter anderem die Gründung einer Siedlungsgemeinschaft an. So bauten die Kolpingsiedler in 20 Jahren über 100 Häuser an der Brucknerstraße. Alle künftigen Eigentümer arbeiten an allen Häusern mit. Sie werden erst nach der Fertigstellung per Los zugeteilt. In den ersten Nachkriegsjahren können sich die wenigsten Familien einen Urlaub leisten. Bei einem Urlaub im Sauerland entdeckt Zumbe 1949 zufällig eine leere Jagdhütte. Er kauft sie für die Kolpingsfamilie. Daraus entsteht das Hildener Familienferienwerk Elkeringhausen.

5) 1964 startet die Hildener Kolpingsfamilie, ebenfalls auf Anregung von Heinrich Zumbé, eine Spendenaktion für das Lepra-Kinderkrankenhaus in Buluba/Uganda. Dabei kommen bis 2009 weit über 400.000 Euro an Spenden zusammen. Zumbé wird 1982 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 1999 stirbt der Ehrenpräses der Hildener Kolpingsfamilie.

6) 2010 kauft die Stadt das Denkmal und saniert es für rund 1,5 Millionen Euro. Die Sanierung ist bereits abgeschlossen, als am 7. Februar 2012 ein Brand im Dach ausbricht. Auslöser ist eine defekte Kabelzuführung. Bei Frost um minus 15 Grad steht das Haus bei den Löscharbeiten innerhalb von Minuten in einem See aus Eis. Zu allem Überfluss platzt einer der dicken Feuerwehr-Schläuche und verwandelt die Straße in eine Eisbahn. Das Feuer richtet einen Schaden von 160 000 Euro an, den die Versicherung übernimmt. In das „Gesellenhaus“ ziehen unter anderem der Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) Hilden mit der Schuldnerberatung, und der Hildener Tafel ein.

7) Um die ehemalige Gaststätte im Erdgeschoss hatten sich sowohl der Spanische als auch der Portugiesische Verein beworben. Wer den Zuschlag erhält, wird 2009 ausgelost. Der Spanische Familienverein hat Glück. Vereinsmitglieder richteten die Gaststätte in ihrer Freizeit her und investierten viel Schweiß, Mühe und Nerven. Erst zum 1. Dezember 2012 ist das neue Vereinslokal fertig. Der Betrieb ist jedoch offenbar schwierig. Mehrfach wechseln die Pächter. Inzwischen hat der Spanische Familienverein das Vereinslokal wieder aufgegeben.