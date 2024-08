7 Fakten über die Weimarer Zeit in Hilden Zwischen Hyperinflation und Weltwirtschaftskrise

In unserer Rubrik „Hilden vor 100 Jahren“ blättern wir regelmäßig durch die Lokalzeitungen dieser Zeit. Spannen wir an dieser Stelle doch mal einen größeren Bogen und blicken auf die Ära der Weimarer Republik, die von den Folgen des Ersten Weltkrieges, der Hyperinflation und dem nicht nur in Deutschland aufkommenden Faschismus geprägt war. Hier kommen 7 Fakten.