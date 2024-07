7 Fakten über Hilden Sieben besondere Tage der Stadtgeschichte

Die Stadthalle am Fritz-Gressard-Platz wird eröffnet. Die Bauzeit betrug rund zwei Jahre, der erste Spatenstich war am 7. September gefeiert worden. 20 Millionen D-Mark kostete der Bau. Architekt Hans Strizewski erhielt für seinen Entwurf eine lobende Erwähnung beim deutschen Architekten-Wettbewerb. Er sagte später: „Die Stadthalle war das interessanteste Projekt. Sie hat mich aber auch am meisten Nerven gekostet.“ Es war vor allem die Unicef-Gala, die dafür sorgen sollte, dass große Namen den Weg in die Stadthalle und damit nach Hilden fanden. Jedoch: Die Gala ist seit vergangenem Jahr Geschichte. Bekanntester Name, der in diesem Jahr am Fritz-Gressard-Platz auf der Bühne stand, ist der Comedian Ingo Appelt. Übrigens: Es wurde viel gebaut in den Siebzigern. Die Sparkasse erhielt eine neue Heimat an der Mittelstraße 44. Die Berliner Straße wurde ausgebaut und auch die Fußgängerzone ist ähnlichen Alters.