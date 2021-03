Corona-Lage am Mittwoch : 69 Neuinfizierte im Kreis Mettmann

Die Inzidenz im Kreis Mettmann steigt minimal an. Mit 69 ist die Zahl der nachweislich neu infizierten Menschen jedoch fast dreimal höher als am Dienstag (26 Neuinfiizierte). Unser Überblick über die aktuellen Corona-Zahlen.

Fallzahlen Nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind am Mittwoch 594 Menschen, 19 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 53 (-1; 5 neu erkrankt, 5 genesen), in Haan 45 (+3; 4 neu erkrankt, 1 genesen), in Heiligenhaus 39 (-4; 1 neu erkrankt, 5 genesen), in Hilden 78 (-1; 4 neu erkrankt, 5 genesen), in Langenfeld 68 (-12; 7 neu erkrankt, 18 genesen), in Mettmann 57 (-1; 4 neu erkrankt, 5 genesen), in Monheim 47 (-1; 4 neu erkrankt, 5 genesen), in Ratingen 62 (+10; 11 neu erkrankt, 1 genesen), in Velbert 125 (+22; 25 neu erkrankt, 3 genesen) und in Wülfrath 20 (+4; 4 neu erkrankt, 0 genesen).