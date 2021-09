Zweite Corona-Saison in Hilden : 56.000 Schwimmer besuchen das Waldbad

Zweite Corona-Saison in Hilden

Abstand, 3G-Nachweis, Maskenpflicht in bestimmten Bereichen, Besucherlimit – im Waldbad geht die zweite Corona-Saison zu Ende. Foto: Stadtwerke Hilden

Hilden Zweite Corona-Saison endet am Sonntag. Normalerweise kommen bis zu 100.000 Besucher im Jahr. Hildorado bietet ab kommenden Montag neues Zeitfenster für Frühschwimmer an.

Das Wochenende haben viele Hildener und Haaner genutzt, um bei Temperaturen über 20 Grad und langen Sonnenphasen ein letztes Mal in diesem Jahr im Waldbad schwimmen zu gehen. Kommenden Sonntag, 12. September, endet die Saison – und die Stadtwerke ziehen eine durchwachsene Bilanz.

Der zweite Corona-Sommer in Folge mit Beschränkungen und häufig wechselnden Vorgaben hat den Gästen teilweise viel Geduld abverlangt. Trotz der Öffnung von zwei Kassen standen die Gäste an sonnigen Tagen fast bis zur Elberfelder Straße in der Schlange, da die Mitarbeiter bei jedem Besucher außer bei Kindern eine 3G-Bescheinigung kontrollieren mussten. Das klappte zwar immer routinierter, hielt jedoch auf.