Hilden : 500.000 Euro Soforthilfe an Flut-Opfer ausgezahlt

Hilden Die Stadt hat die Hochwasser-Hilfe des Landes schnell weitergegeben. Dem Spendenaufruf der Stadt sind bereits 155 Privatpersonen und einige Unternehmen gefolgt, so dass bislang rund 33.000 Euro gesammelt werden konnten.

Vom 14. auf den 15. Juli 2021 kam es in Hilden zu den schlimmsten Überflutungen seit 60 Jahren. Auch wenn das Ausmaß der Katastrophe in anderen Städten und Gebieten wie in Erftstadt und dem Ahrtal noch deutlicher größer war und in Hilden kein Mensch zu Schaden kam, sind auch in Hilden viele Bürger stark betroffen. Die Stadt hat schnell und unbürokratisch gehandelt und aus der Hochwasserhilfe des Landes NRW bis heute rund eine halbe Million Euro Soforthilfe an Hildenerinnen und Hildener sowie betroffene Unternehmen ausgezahlt. So konnte vielen Betroffenen eine erste finanzielle Unterstützung gewährt werden. Klar ist aber auch, dass die finanzielle Hilfe in einigen Fällen nicht ausreicht - etwa dann, wenn Wohnraum betroffen beziehungsweise ein vorübergehender Umzug notwendig geworden ist und keine Versicherung für die Schäden aufkommt. Bürgermeister Claus Pommer initiierte zusätzlich zu den Soforthilfen des Landes daher kurz nach der Katastrophe eine eigene Spendenaktion für Betroffene in Hilden. Dem Spendenaufruf sind bereits 155 Privatpersonen und einige Unternehmen gefolgt, so dass bislang rund 33.000 Euro gesammelt werden konnten. „Ich danke den Spenderinnen und Spendern von Herzen! Mit den Spendengeldern werden wir Menschen aus Hilden helfen, die besonders vom Hochwasser betroffen sind. Erste Auszahlungen werden schon bald erfolgen.“ sagte Pommer.