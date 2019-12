Vermisst : 48-Jähriger ist seit Donnerstag verschwunden

Seit Donnerstagnachmittag wird ein Hildener vermisst. Die Suche begann schon in der Nacht. Dabei setzte die Polizei Hubschrauber und Spürhunde ein.

Seit den frühen Donnerstagnachmittagsstunden wird der 48-jährige Björn Z. aus Hilden vermisst. Nachdem der Hildener sein persönliches Lebensumfeld ohne Angaben von Gründen und scheinbar spurlos verließ, fehlt jedes Lebenszeichen von dem Mann. Björn Z. ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht mit einem Fahrzeug unterwegs. Sein Handy und alle persönlichen Ausweispapiere ließ er am Wohnort zurück. Besorgte Angehörige erstatteten deshalb noch am gleichen Tag Vermisstenanzeige bei der örtlichen Polizei. Seitdem andauernde, intensive polizeiliche Suchmaßnahmen nach dem Vermissten, die bereits in der vergangenen Nacht und auch aktuell von einem Polizeihubschrauber und Personenspürhunden unterstützt werden, haben bisher nicht zur Auffindung des Gesuchten geführt. Konkretere Hinweise zu seinem möglichen Aufenthaltsort konnten nicht ermittelt werden.