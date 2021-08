Coronazahlen am Samstag : 46 Infizierte in Hilden, 22 in Haan

Hilden/Haan Todesfälle sind nicht zu vermelden. Verstorbene zählt der Kreis damit weiterhin bislang insgesamt 764. Genau 247.781 Personen sind laut Kassenärztlicher Vereinigung in der Zwischenzeit vollständig geimpft.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Samstag kreisweit 331 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 36, in Haan 22, in Heiligenhaus 22, in Hilden 46, in Langenfeld 28, in Mettmann 31, in Monheim 38, in Ratingen 65, in Velbert 39 und in Wülfrath 4.