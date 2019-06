Genehmigungsverfahren : 3M baut Werk Hilden für 65 Millionen Euro aus

Das 3M-Werk Hilden beschäftigt rund 870 Mitarbeiter und ist einer der größten Arbeitgeber in der Stadt. Es ist der größte Produktionsstandort von 3M in Europa. Foto: 3M

Hilden Das Unternehmen möchte an der Düsseldorfer Straße 121-125 eine neue Beschichtungsanlage errichten. Dafür müssen auch die Kapazitäten für den Einsatz von Lösemitteln von 3800 auf 6830 Tonnen pro Jahr erhöht werden. Ein Genehmigungsverfahren dafür läuft bei der Bezirksregierung Düsseldorf.

Rund 65 Millionen Euro will 3M über drei Jahre in Hilden investieren. Im hinteren Bereich des Geländes soll eine neue Werkshalle (105 Meter lang, 25 Meter breit, 15 Meter hoch) entstehen. Dort will der Technologie-Konzern (115.000 Patente) eine Anlage zur Folienbeschichtung und eine weitere Anlage zur Folienproduktion installieren.