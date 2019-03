Trödel: Ein Markt für Bücherwürmer und Leseratten

Info

Der nächste Büchermarkt ist am 17. und 18. August, der letzte Büchermarkt am 2. und 3. November. Geöffnet samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Außerdem sind vier Fabry-Antik- und Trödelmärkte in diesem Jahr geplant: am 7. April, am 7. Juli, am 1. September und am 3. November. Geöffnet jeweils von 11 bis 18 Uhr. Info und Anmeldung unter Telefon 02103 7151230 oder www.event-orca.de