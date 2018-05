Hilden: 3200 Euro für Projekt gegen Gewalt in Kindergärten

3200 Euro für Projekt gegen Gewalt in Kindergärten

Hilden Lions Club spendet hat sich im Bereich Vorsorge bereits seit elf Jahren mit mehr als 26.000 Euro engagiert.

Ralf G. Kraemer bemühte eine alte Familienweisheit: "Der Onkel, der Geschenke bringt, ist immer beliebter als die Tante, die Klavier spielt", scherzte der Sprecher des Lions Club Hilden. In der Tat durften sich die meisten in der Runde, die gestern morgen bei Kaffee, Wasser, Äpfeln und Weintrauben in der Kita "Die Arche" zusammensaßen, reich beschenkt vorkommen.