Geschrieben von Dieter Falk 3000 Menschen singen bei Chormusical „Bethlehem“ mit

Seit Monaten laufen die Proben für das Musical „Bethlehem“, an dem rund 3000 Akteure beteiligt sind. In Haan beispielsweise probte der Projektchor „Voices of ME“ für die Uraufführung. Der Düsseldorfer Komponist und Produzent Dieter Falk hat zusammen mit Autor Michael Kunze dieses Weihnachtsmusical für die ganze Familie geschrieben. Gezeigt wird es am Samstag, 16. Dezember, im PSD Bank Dome in Düsseldorf um 14 und 19 Uhr.