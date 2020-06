Kundgebung auf dem Ellen-Wiederhold-Platz : Rund 300 Hildener demonstrieren gegen AFD-Treffen

Hilden Mit einer kurzfristig organisierten Demonstration, die Sonntagmorgen rund 300 Hildener auf dem Ellen-Wiederhold-Platz lockte, hat das frisch gegründete Bündnis „Hilden stellt sich quer“ ein erstes und zugleich vernehmbares Zeichen gesetzt. Zeitgleich zur Kundgebung lief in einem Ladenlokal des Rathaus-Centers eine Versammlung der AfD Düsseldorf, die mangels Tagungslokal in der Landeshauptstadt nach Hilden hatte ausweichen müssen.

„Kein Raum für Nazis – AfD raus aus Hilden!“, „Kein Fußbreit dem Rassismus!“, „Sag nicht, es ist fürs Vaterland!“, „Hilden ist bunt – No AfD!“ Dies und noch vielerlei mehr war auf Plakaten und Spruchtafeln zu lesen. Alle demokratischen Parteien, Initiative wie „Fridays for future“ oder „Omas gegen Rechts“ und viele engagierte Bürger zeigten Präsenz – optisch wie akustisch – gegen die rechte Partei.

Spätabends am Freitag war es eine Online-Nachricht, die alles in Gang setzte. Das Portal NRZ-online hatte gemeldet, dass die Partei Alternative für Deutschland zur Wahl ihrer Kandidaten zur Kommunalwahl nach Hilden ausweichen würde, weil die Partei in der Landeshauptstadt keinen Versammlungsraum mehr finde. In Hilden bot sich die Chance in einer Immobilie, die einem Parteimitglied gehört.