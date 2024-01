Bildung in Hilden Stadtbibliothek macht die 30 Jahre am Nove-Mesto-Platz voll

Für die Stadtbibliothek Hilden ist der 15. Januar ein historisches Datum: Seit 30 Jahren hat sie nun ihre Heimat am Nove-Mesto-Platz 3 gefunden. Das Datum ist also eine gute Gelegenheit, ein paar Fakten über das Haus zusammenzutragen, den Blick dabei nicht nur auf die Geschichte der Bücherei zu richten, sondern auch auf die Gegenwart des Hauses und das, was in den kommenden Monaten dort passieren wird.