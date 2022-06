Jazztage sind eröffnet : Der Jazz ist zurück in Hilden

Hilden Vor ausverkauftem Haus sind am Mittwochabend die 26. Hildener Jazztage gestartet. Den Auftakt gestaltete das Julia-Hülsmann-Quartett mit einem einfühlsamen Konzert im Kunstraum Gewerbepark-Süd an der Hofstraße.

An diesem Donnerstag stehen unter anderem die Open-Air-Auftritte des Matteo-Raggi-Quartetts (ab 15 Uhr) und der Masha-Bijlsma-Band (ab 16.30 Uhr) im Park von Haus Horst an. Weitere Konzerte gibt es in der Reformationskirche, in der Gottschalksmühle, im BlueNote und bei QQTec an der Forststraße. Für Samstag steht die Jazznacht in der Stadthalle auf dem Programm. Am Sonntag enden die 26. Hildener Jazztage, tobi/Foto: teph