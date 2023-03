Vergabe der Kita-Plätze in Hilden 250 Kinder bleiben ohne Betreuungsplatz

Die dritte Runde der Kitaplatz-Vergabe läuft aktuell – aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass in Hilden viele Kinder auf der Strecke bleiben. Schon wieder, denn diese Situation zieht sich durch die vergangenen Jahren. Momentan liegen der Stadt insgesamt 823 Anmeldungen vor, mehr als 250 werden am Ende wahrscheinlich keinen Platz erhalten. Allerdings schimmert ein Licht am Ende des Tunnels – denn perspektivisch entspannt sich die Situation in Hilden zumindest ein wenig, wenn im kommenden Jahr die Groß-Kita im Holterhöfchen in Betrieb genommen werden soll. 2026 könnte dann im Norden eine weitere vierzügige Kita eröffnet werden.