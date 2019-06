HIlden : Hildener fährt mit seinem Alfa vorne mit

Der Alfa auf der Strecke, am Abzweig Nordschleife. Foto: Mikko Schümmelfeder

Jan Rotenberger (58) ist am Wochenende mit Co-Pilot Ralf Rohrbach und seinem Alfa 1900 SSTI beim 24h Classic-Rennen gestartet. Die Hildener fuhren als Klassenzweite über die Ziellinie

Er war der Älteste auf der 24-Stunden-Classic-Strecke. Vor beinahe 65 Jahren gebaut und schon damals so schnell unterwegs, dass die italienische Polizei damit auf Gangster-Jagd gehen konnte. Gerne auch auf Autobahnen, weil sich der Alfa 1900 SSTI dort so richtig ins Zeug legen konnte. Dieser hier gehörte zu einer sportlichen Sonderserie, nur 478 seines Modells waren damals gebaut worden. Und eins davon gehört Jan Rotenberger (58).

Um die Jahrtausendwende bei einem Schweizer Oldtimer-Händler gekauft, pflegt der Hildener sein „Schätzchen“ liebevoll. Durch die Autowaschanlage? Um Himmelswillen, bloß nicht! Auf dem Kotflügel hat Formel 1-Legende Arturo Merzario sein Autogramm hinterlassen – da darf natürlich nichts drankommen. Vermutlich wird das Vehikel drumherum geputzt – so pingelig muss man bei dem dezenten Mausgrau aber wohl auch nicht sein. Was muss man sonst noch wissen über den Oldtimer, mit dem Jan Rotenberger am Wochenende beim 24-Stunden-Classic-Rennen auf dem Nürburgring gestartet ist? Vielleicht, dass der Alfa 1900 das erste beim italienischen Automobilhersteller gebaute Straßen-Serien-Auto war. Dass er nur fünf Stundenkilometer langsamer war als der damals schnellste Porsche. Dass er mit 115 PS auf der Geraden über 200 schafft. Dass er mit, für damalige Verhältnisse hochmodernen Trommelbremsen ausgerüstet ist. Und dass seit dem Wochenende ein Pokal mehr im Regal steht, weil Jan Rotenberger mit seinem Hildener Co-Piloten Ralf Rohrbach als Klassenzweiter über die Ziellinie gefahren ist.