Unter Drogeneinfluss : 24-Jähriger offenbar bei illegalem Autorennen in Hilden verletzt

Hilden Rund 20.000 Euro Schaden entstand am Dienstagnachmittag an einem hochmotorisierten AMG-Mercedes, als der 24-jährige Fahrer – wahrscheinlich bei einem illegalen Autorennen auf der Weststraße – die Kontrolle über den Boliden verlor. Der junge Mann stand unter Drogeneinfluss.

Zeugen meldeten der Polizei gegen 14.10 Uhr am Dienstag einen Autounfall an der Ecke West-/Siemensstraße. Dort stand ein hochmotorisierter Mercedes Benz, Typ AMG C 63 S, im Grünstreifen. Das Fahrzeug war im Frontbereich stark beschädigt. Der Wagen war rechts der Fahrbahn mit einem Baum, einen Straßenschild und einem Hydranten kollidiert. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.