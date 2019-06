Kultur : Die Jazztage grooven sich ein

Kommende Woche starten die Hildener Jazztage. Seit 1996 gehören sie zum Kulturkalender der Stadt. Die Veranstalter können jedes Jahr internationale Künstler für das mehrtägige Festival gewinnen. Die 24. Auflage steht unter dem Motto: „Groovin’ high“.

Jazz im Park ab 15 Uhr am Wohnstift Haus Horst an der Horster Allee 12-22. Opening-Act bei „Jazz im Park“ sind Woodhouse feat. Gaby Goldberg. Das Septett präsentiert Songs aus dem „Great American Songbook“ in frischen Interpretationen. „Gypsy Jazz Today“ lautet das Motto des Pianisten Jermaine Landsberger, der anschließend mit seinem Trio und dem jungen Violinisten Sandro Roy auftritt.

Im QQTec an der Forststraße 73 entführt der Ausnahmegitarrist Frank Wingold, Professor für Jazzgitarre an der Musikhochschule in Osnabrück, das Publikum mit seinem Trio um 19.30 Uhr in eine musikalisch hochspannende, mehrdimensionale Parallelwelt. Gemeinsam mit Star-Drummer Jonas Burgwinkel und dem ebenso gefeierten Bassisten Robert Landfermann bringt der „Saitengelehrte“ diese außergewöhnliche Mischung aus Virtuosität und ästhetischem Einfühlungsvermögen auf die Bühne.

Drei Konzerte der Spitzenklasse erwarten die Besucher der „International Jazznight“ in der Stadthalle am Fritz-Gressard-Platz 1. Zum Auftakt um 19.30 Uhr betört der kubanische Pianist Ramón Vallé mit unbändiger Spielfreude, mitreißender Rhythmik und gefühlvoller Ausdruckskraft. Gegen 21 Uhr betritt Schlagzeug-Maestro Wolfgang Haffner die Bühne. Er ist ohne Zweifel der bekannteste und gefragteste deutsche Drummer aller Zeiten. In Hilden präsentiert Haffner gemeinsam mit dem Vibraphonisten Christopher Dell, Simon Oslender am Piano und Claus Fischer am Bass das aktuelle Projekt „Kind of Spain“. Traditionelle spanische Musik verbindet sich mit Jazz; starke Melodien und schöne Harmonien, zu denen so mancher sich auf eine nächtliche Dachterrasse in Granada träumen mag, geben hier den Ton an. Um 22.30 Uhr steigt die Party mit Pimpy Panda im Foyer der Stadthalle. Neun herausragende Musiker hat Bassist Daniel Hopf um sich versammelt und eine schweißtreibende Mixtur aus Funk, Soul, Jazz und Pop-Fusion angerührt.