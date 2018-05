Kreis Mettmann: 224 Kilometer speziell für Drahtesel

Kreis Mettmann Unter dem Titel "einfach bergisch radeln" vermarkten fünf Städte und Regionen drei Panorama-Radwege.

Besonders der Panorama-Radweg Niederbergbahn bietet viele reizvolle Eindrücke, führt er doch neben den Viadukten in Heiligenhaus auch über Deutschlands erste und bislang einzige Waggonbrücke, die aus einem alten vierachsigen Drehgestell-Flachwagen besteht, die abends sogar illuminiert ist. Der Waggon wurde vor acht Jahren in eine Brücke verwandelt. Insgesamt führt allein die Niederbergbahn über 20 Brückenbauwerke.

Wer in Haan starten möchte, kann seine Tour am Busbahnhof Thienhaus beginnen. Dort fahren die Linien 784 und 01. In den Bussen und Bahnen der Rheinbahn können Fahrräder (gegen Lösen eines Zusatztickets) mitgenommen werden, sofern das Platzangebot ausreichend ist. Falträder gelten zusammengeklappt als Gepäckstücke und dürfen in Bussen und Bahnen immer kostenfrei mitgenommen werden. Wer lieber in Essen-Kettwig losstrampeln mag, kann von der Bushaltestelle Kettwig Brücke beginnen. Dort fahren die Linien 772 und 774.