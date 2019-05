21-jähriger Hildener an Leukämie erkrankt : Zooey will leben

Zooey Leisner leidet an Leukämie. Sein Arbeitgeber, die Stadtwerke Hilden, starten in Zusammenarbeit mit der DKMS eine Typisierungsaktion in Hilden. Foto: Stadtwerke Hilden

Hilden Zooey Leisner hat Leukämie. Der 21 Jahre alte Azubi der Stadtwerke Hilden gibt den Kampf aber nicht auf. Seine Kollegen organisieren eine große Typisierungsaktion für ihn.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am Samstag, 25. Mai, bei den Stadtwerken in Hilden als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. „Auch Geldspenden werden dringend benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung eines jeden neuen Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen“, teilt die DKMS weiter mit.

Damit überhaupt Stammzellspender gefunden werden können, ist es sehr wichtig, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Spender registrieren lassen, heißt es. Unter dem Motto „Zooey will leben“ appellieren die Stadtwerke Hilden an die Menschen in der Region, sich am Samstag, 25. Mai, 10-15 Uhr, in den Räumen der Stadtwerke, Am Feuerwehrhaus 1, Hilden, in die DKMS aufnehmen zu lassen.