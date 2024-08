Förderung der Landesregierung Ein Tausender für Projekte gegen Einsamkeit

Kreis Mettmann/Hilden · In Großbritannien leistet ein Ministerium gegen Einsamkeit Pionierarbeit. In Nordrhein-Westfalen folgt die Landesregierung dieser Idee in kleinen Schritten: Sie stellt Projekten gegen Einsamkeit jeweils 1000 Euro zur Verfügung. Nach dem Gießkannenprinzip regnen 49.000 Euro auf den Kreis Mettmann.

Einsamkeit scheint in unserer Gesellschaft ein zunehmendes Phänomen zu sein. Foto: dpa/Sina Schuldt

Vereine, Initiativen und Organisationen können ab dem 19. August einen Antrag auf Förderung im Rahmen des Landesprogramms „2000 x 1000 Euro für das Engagement“ stellen. Seit 2021 werden Jahr für Jahr so viele Vorhaben mit dieser Summe gefördert. Das Land Nordrhein-Westfalen möchte mit dieser finanziellen Unterstützung bürgerschaftliches Engagement fördern. Der Kreis Mettmann erhält aus dem Programm 49.000 Euro. In diesem Jahr werden Projekte oder Ideen gegen Einsamkeit gefördert. Diese kann Menschen jeden Alters und in unterschiedlichen Lebenslagen betreffen. Das Ziel des Programms ist es daher, Gemeinschaft vor Ort zu fördern und Mitmenschen vor sozialer Isolation zu bewahren. Pro Verein, zivilgesellschaftlicher Organisation oder Initiative könne maximal eine Maßnahme gefördert werden, teilte das Büro des Landrats mit. Eine Bedingung für die Förderung sei, dass mit den angedachten Projekten erst nach der Bewilligung der Mittel begonnen werde und dass diese bis zum Ende dieses Jahres umgesetzt werden. Die Beantragung der Förderung erfolgt über ein Formular, das eine kurze Beschreibung der geplanten Maßnahme und eine Aufstellung der voraussichtlichen förderfähigen Ausgaben enthält. Die erforderlichen Dokumente werden online (engagementfoerderung.nrw) hinterlegt. Informationen zum Förderprogramm und zur Antragstellung können ebenfalls online (engagiert-in-nrw.de) abgerufen werden. Beispiele für Engagement gegen Einsamkeit wurden auf einer dritten Homepage (land.nrw/einsamkeit) veröffentlicht. Vielleicht finden sich hier ja Anregungen für Ideen, die sich auch in Hilden umsetzen lassen? Die Antragsunterlagen müssen bis zum 1. November online eingereicht werden, die Kreisverwaltung braucht sie allerdings auch unterschrieben auf Papier. Die Post geht an: Kreis Mettmann, Büro des Landrats, Düsseldorfer Straße 26, 40822 Mettmann. Die Bearbeitung der Anträge erfolge nach der Reihenfolge des Eingangs, teilte der Kreis mit. Noch offene Fragen zur Kampagne gegen Einsamkeit beantwortet René Rösgen, Mitarbeiter der Kreisverwaltung, unter der Telefonnummer 02104 991028. Antworten finden sich aber vielleicht auch auf einer Website des Kreises zur Kampagne (kreis-mettmann.de/2000x1000).

(elk)