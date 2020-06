Aus dem Polizeibericht : 19-jähriger Erkrather wird bei Unfall in Hilden schwer verletzt

Mit dem Rettungswagen musste der schwerverletzte Erkrather ins Krankenhaus eingeliefert werden. Foto: dpa/Nicolas Armer

Hilden/Erkrath Schwer verletzt musste ein 19-jähriger Erkrather Mittwochabend nach einem Unfall mit seinem Motorroller ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sein 17-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war der junge Erkrather am späten Mittwochabend auf den ProACTIV-Platz in Hilden eingebogen und hatte im Kreisverkehr einen Dacia rechts überholt.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen verlor der 19-Jährige dabei die Kontrolle über seinen Motorroller, wodurch er und sein Freund gegen einen am Straßenrand abgestellten Opel prallten und zu Boden stürzten.