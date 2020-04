Hilden : 18 Autos in der Henkenheide zerkratzt

Hilden Böse Überraschung für Autofahrer im Hildener Osten: In der Nacht von Samstag auf Sonntag (4. auf den 5. April 2020) haben Unbekannte sage und schreibe 18 Fahrzeuge an der Straße Henkenheide zerkratzt, berichtet die Polizei.

Die Autos waren am Straßenrand geparkt. In Höhe der Hausnummern 15 bis 47 beschädigten der oder die Täter die Fahrzeug- beziehungsweise Beifahrerseite der Autos mit einem augenscheinlich spitzen Gegenstand. Dabei entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro, schätzten die Beamten. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die in dem fraglichen Zeitraum möglicherweise Beobachtungen gemacht oder Verdächtige bemerkt haben. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.