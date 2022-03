Corona-Lage am Mittwoch : 16.000 Menschen im Kreis Mettmann in Quarantäne

Kreis Mettmann Der Kreis meldet für Mittwoch insgesamt 715 Neuinfektionen. Die Inzidenz fällt um beinahe 200 Punkte. Unser Überblick über die aktuellen Corona-Zahlen.

Fallzahlen Nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind am Mittwoch 11.554 Menschen im Kreis Mettmann, 557 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 1015 (57 neu infiziert), in Haan 742 (51 neu), in Heiligenhaus 628 (43 neu), in Hilden 1261 (58 neu), in Langenfeld 1559 (111 neu), in Mettmann 969 (52 neu), in Monheim 1005 (60 neu), in Ratingen 2011 (144 neu), in Velbert 1776 (115 neu) und in Wülfrath 588 (24 neu). Insgesamt meldet das Gesundheitsamt für Mittwoch 715 Neuinfektionen.