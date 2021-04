Aktuelle Zahlen von Gründonnerstag : 120 Corona-Neuinfektionen im Kreis Mettmann

Bei 57 Prozent der Infizierten wurde eine Mutation des Coronavirus nachgewiesen. Die Inzidenz im Kreis Mettmann fällt auf 123,2. Unser Überblick am Donnerstag.

Fallzahlen Nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind im Kreis Mettmann am Donnerstag 1056 Menschen, 37 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 80 (-4; 6 neu, 10 genesen), in Haan 61 (+2; 6 neu, 4 gen), in Heiligenhaus 64 (-2; 0 neu, 2 gen), in Hilden 101 (+9; 13 neu, 4 genesen), in Langenfeld 71 (+14; 17 neu, 3 gen), in Mettmann 134 (+20; 31 neu, 11 gen), in Monheim 65 (+3; 10 neu, 7 gen), in Ratingen 186 (-5; 17 neu, 22 gen), in Velbert 238 (-1; 16 neu, 17 gen) und in Wülfrath 56 (+1; 4 neu, 3 gen). Insgesamt meldet der Kreis am Donnerstag 120 Neuinfektionen. Bei 57 Prozent wurde eine Virusmutation nachgewiesen.