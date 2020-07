Herzlichen Glückwunsch : 112 Jugendliche schaffen am Bonni ihr Abitur

Hilden Via Live-Stream können Eltern die Zeugnisübergabe im Internet verfolgen. Wir gratulieren allen Abiturienten und wünschen viel Erfolg für die Zukunft!

Wer in diesem Jahr sein Abitur gemacht hat, musste wegen Corona auf vieles verzichten: Die Mottowoche fiel aus, der letzte Schultag, Partys. Einen besonderen Rahmen hatte die Zeugnisübergabe am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium am Ende aber doch – allerdings ohne Eltern. Die durften der Feier via Live-Stream folgen.