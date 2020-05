Bauprojekt : 105 neue Mietwohnungen auf einen Schlag

Im August 2020 soll das neue Wohn- und Geschäftshaus an der Beethovenstraße 35 fertig sein. Im Erdgeschoss zieht wieder Norma mit 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche ein. Foto: Liwon Hilden GmbH

Hilden Generalunternehmer Harfid will das neue Wohn- und Geschäftshaus an der Beethovenstraße im August fertigstellen. Alle Wohnungen im Projekt der Liwon Hilden sind barrierefrei. Im Erdgeschoss eröffnet wieder ein Norma-Supermarkt.

In Hilden fehlen Mietwohnungen, sind sich Politik und Verwaltung einig. Deshalb ist das Projekt der Liwon Hilden GmbH an der Beethovenstraße 35 ein ganz besonderes. Denn dort entstehen keine Eigentumswohnungen, sondern 105 Mietwohnungen – alle barrierefreie mit jeweils einer Loggia, einem Balkon oder einer Terrasse. Für die Bewohner werden 53 Pkw-Stellplätze in einer eigenen Tiefgarage sowie Fahrradstellplätze im Erdgeschoss errichtet. Die Fertigstellung des Projekts ist für August 2020 geplant, so das Generalunternehmen Harfid aus Essen.

Die Wohnungen verfügen über ein bis vier Zimmer auf 35 bis 100 Quadratmeter. „Die Vermietung wird von dem Käufer durchgeführt und hat noch nicht begonnen, sodass noch keine Mietpreise genannt werden können“, erläutert Liwon-Projektmanagerin Katrin Resondek.

Hamburg Trust ist Käufer des Objektes, bis zur Fertigstellung und Übergabe bleibt die Liwon Hilden GmbH noch Eigentümerin. Hamburg Trust investiert breit gestreut in Wohnimmobilien in Metropolen und Mittelstädten mit dynamischer Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung. Dazu zähle auch Hilden. Hier sei der Leerstand ähnlich gering wie in Düsseldorf, die Ankaufspreise jedoch niedriger.

Die Liwon HIlden GmbH errichtet an Beethovenstraße 35 ein Wohn- und Geschäftshaus mit 105 Mietwohnungen Foto: Christoph Schmidt

Im Erdgeschoss wird wieder ein Norma-Supermarkt mit rund 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche einziehen. Norma hat die gesamten Gewerbeflächen auf vorerst 15 Jahre angemietet. Einen Teil davon werden die Bäckerei Oebel und ein Kiosk beziehen. „Uns liegt sehr viel daran, das Quartier hier im Norden von Hilden aufzuwerten“, erklärte Friedrich Weil, Geschäftsführer der liwon Gruppe Essen bei der Grundsteinlegung: „Wir wünschen uns, dass auch Bürger aus den anderen Stadtteilbereichen hier gerne einkaufen.“

Das Unternehmen ist der Stadt zweimal sehr entgegen gekommen. Über das Privatgelände verlaufen städtische Schmutz- und Regenwasserkanäle. Warum, konnte die Stadtverwaltung nicht mehr feststellen. Die Kanäle waren jedenfalls nicht im Grundbuch gesichert. Das bedeutet: Liwon hätte ihre Beseitigung verlangen können. Das wäre der Stadt richtig teuer zu stehen – mindestens 500.000 Euro hätte die Umverlegung wohl gekostet. Deshalb verhandelte die Stadt mit Liwo – mit Erfolg. Die Kanäle durften liegen bleiben und werden im Grundbuch gesichert. Vor dem Bau des neuen Wohn- und Geschäftshauses wurden sie komplett erneuert und zum Teil vergrößert. Die Kosten trägt die Stadt, die Abwicklung übernahm Liwon.