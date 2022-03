Feuer in Hilden : 100.000 Euro Schaden: Brandursache steht fest

Feuer in Hilden

Hilden Die Feuerwehr Hilden ist am Montag zu einem Brand an der Weststraße im Gewerbegebiet Südwest ausgerückt. Ein defekter Elektrohubwagen soll das Feuer ausgelöst haben.

(RP) Ein defekter Elektrohubwagen ist offenbar für das Feuer im Spitzboden einer Autowerkstatt an der Weststraße in Hilden verantwortlich. Davon gehen die Brandexperten des Kriminalkommissariates aus, erklärte ein Polizeisprecher am Dienstag.