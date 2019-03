Hilden : Schnitzler hält Kunden seit 100 Jahren mobil

100 Jahre Autohaus Schnitzler und drei Generationen. Von links: Isabell Schnitzler, Karl-Heinz Schnitzler, Irene Schnitzler und Marie (14). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Zu seinem runden Jubiläum erhielt das Hildener Autohaus gestern eine Urkunde der Handwerkskammer Düsseldorf. Der Betrieb ist noch immer in Familienhand.

Wie viel Tradition in dem Betrieb steckt, verdeutlicht die Fotogalerie auf der Empore: Zu sehen sind dort Generationen von Unternehmern und ihre Arbeitsplätze. „Das ist der Meisterbrief meines Ur-Großvaters“, erklärt Isabell Schnitzler, während sie auf das historische Dokument deutet. Nebenan ist auch sie selbst an der Wand verewigt – als 14-jähriges Mädchen über eine geöffnete Motorhaube gebeugt. Heute leitet die mittlerweile 50-Jährige das Autohaus Schnitzler in dritter Generation.

Donnerstag freute sie sich über eine besondere Ehrung: Alfons Kunz, Obermeister der Kraftfahrzeug-Innung, überreichte ihr eine von der Handwerkskammer Düsseldorf ausgestellte Urkunde zum 100-jährigen Jubiläum des Betriebes. „Das ist wirklich bemerkenswert“, sagte Kunz. Denn ein solches Alter sei für einen Betrieb der Branche eine Seltenheit. „Zumindest habe ich in meinen 15 Jahren als Obermeister noch keine Urkunde über 100 Jahre ausgehändigt“, verriet er.

Info Ein Jahrhundert Autohaus Schnitzler 1919: Gründung des Unternehmens in Benrath 1948: Umzug zur Schwanenstraße, Erweiterung des Angebots 1954: Übernahme von Karl Heinz Schnitzler 1976: Umzug zum Standort Auf dem Sand 36, heute Hauptsitz. 1992: Vergrößerung der Verkaufsfläche auf 1800 qm 1998: Übernahme von Isabell Schnitzler 2005: Eröffnung des Audi-Hangars und Gründung des Premium Gebrauchtwagen- hauses. Seit 2015: WeltAuto Partner

Zumal das Unternehmen stets in Händen der Familie blieb: Am 24. März 1919 hatte Franz Schnitzler die erste Werkstatt in Benrath gegründet, in der anfangs Motorräder gebaut und repariert wurden. Nach dem zweiten Weltkrieg zog das Unternehmen nach Hilden zur Schwanenstraße. Ein Verkauf und Kundendienst für Borgward-PKW und -LKW kamen hinzu sowie später noch eine Tankstelle. 1954 übernahm Franz Schnitzlers Sohn Karl Heinz den Betrieb. Und in dem ist er noch heute zu Hause: Zwar reichte er das Zepter der Geschäftsleitung 1998 an Tochter Isabell weiter – sie betreibt das Autohaus inzwischen gemeinsam mit Ehemann Markus Keller. Doch noch heute unterstützt der 88-Jährige, der in diesem Jahr sein 65-jähriges Meisterjubiläum feierte, seine Nachfolger im Unternehmen.

Das ist seit 1976 am Standort Auf dem Sand zu Hause. Die Audi- und VW-Vertretung hat ihr Gelände ebenso beträchtlich erweitert wie seine Belegschaft: Rund 200 Mitarbeiter sind für das Autohaus Schnitzler tätig – sowohl in Hilden als auch in der Langenfelder Niederlassung. Auch Skoda und Seat gehören zum Portfolio. „Als ich anfing, haben wir etwa 250 Neuwagen verkauft“, erinnert sich Isabell Schnitzler, „heute sind es 4000 Neu- und Gebrauchtwagen.“