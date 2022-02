Haan : Zweifacher Totschlag: Mit vier Promille voll schuldfähig

HAAN/WUPPERTAL Der wegen zweifachen Totschlags Angeklagte war noch nach Hilden gefahren. Nun geht es darum, ob er möglicherweise lebenslang in Haft muss.

Dass er sich an nichts erinnern kann? Dass er nur Stunden nach dem Übergriff am 23. April 2021 am späten Nachmittag volltrunken und mit heruntergelassener Hose am Hildener Rathaus an einem Stromkasten gelehnt hatte? Wenigstens da war dem Wirt einer benachbarten Kneipe der offenkundig hilflose Zustand des Angeklagten aufgefallen, der zuvor daran gescheitert war, sich die Hose selbst hochzuziehen. Die alarmierten Polizeibeamten hatten den 46-Jährigen in eine Klinik gebracht - erst dort wurde klar, dass es sich um den Tatverdächtigen aus der Alleestraße handelt. Die Ex-Partnerin des Mannes starb noch am Tatort, deren Mutter erlag drei Monate später ihren Verletzungsfolgen.