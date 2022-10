Haan : Zwei Verletzte bei Unfall an der Düsselberger Straße

Zwei Verletzte bei Unfall an der Düsselberger Straße

Haan Zwei zum Glück nur leicht verletzte Personen, aber ein relativ hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochvormittag (12. Oktober) in Haan, wie die Polizei jetzt mitteilte.

Gegen 10.45 Uhr war eine 21-jährige Wuppertalerin mit ihrem Ford Fiesta von der Düsselberger Straße in Richtung Bahnstraße unterwegs. Als sie die Kreuzung an der Thunbuschstraße passierte, missachtete sie nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen den vorfahrtberechtigten Volvo eines 58-jährigen Haaners. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Sowohl die Wuppertalerin als auch der Haaner wurden der Polizei zufolge bei dem Unfall leicht verletzt – Rettungswagen hätten sie jedoch vorsorglich zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach einer ambulanten Behandlung aber schnell wieder verlassen konnten. Die beiden Autos wurden bei dem Unfall offenbar erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Daher mussten die Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Polizei-Schätzungen auf eine Summe von rund 25.000 Euro.