Mobil in Haan Fahrrad reparieren leicht gemacht

Am städtischen Gymnasium in Haan steht der Servicepunkt vor der Sporthalle zwischen den rund 400 Fahrradstellplätzen. „Die Schüler kommen größtenteils mit dem Rad. Auch immer mehr Kollegen steigen um“, zeigt sich Schulleiter Dirk Wirtz über die hohe Anzahl von Zweiradfahrern begeistert: „Einen besseren Standort für die Station gibt es nicht.“ An der Gesamtschule der Stadt können die Räder in den Fahrradkäfigen, neben dem Haupteingang der Schule, auf Vordermann gebracht werden. Das Angebot an beiden Standorten richtet sich jedoch nicht nur an die Schüler, auch alle anderen haben die Möglichkeit, die Werkzeuge zu nutzen. „Die Stationen sind hier platziert, weil hier die meisten mit dem Fahrrad kommen. Sie sind aber frei zugänglich und können von allen anderen genutzt werden“, erklärt Sonja Kunders, Pressesprecherin der Stadt Haan.