Spannendes Thema beim Soroptimist Club So helfen zwei Pädagogen Schulabbrechern zurück in die Spur

„Viele Jugendliche haben in den 1990er-Jahren die Schule ohne Abschluss verlassen“, rief Carola Weinhold in ihrem Referat in Erinnerung. 1997 wurde sie gemeinsam mit Gerd Holl in das Bundesprogramm zur Reintegration von Schulverweigerern berufen und nahm diese Herausforderung an. „Die meisten unserer Jugendlichen sind wegen Sitzenbleibens nicht weiter als bis zur sechsten oder siebten Klasse gekommen und hatten überhaupt keine Lust mehr, in die Schule zu gehen“, erklärte Holl jetzt in Haan. In der „w.hip spitzenklasse“ sei das egal gewesen, die Jugendlichen seien dort automatisch in die neunte Klasse aufgenommen worden.