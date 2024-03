Musikleben in Haan Walzwerk, Tie-Rex und Next Generation Voodoo im Rockin‘ Rooster Club

Martin Engelien, der seit den Siebzigerjahren als Bassist und Produzent bekannt ist, hat mit dem „Go-Music“-Projekt eine Plattform geschaffen, die musikalische Grenzen sprengt und herausragende Talente aus verschiedenen Genres zusammenbringt. Der talentierte Schlagzeuger Jason-Steve Mageney, der erstmals an der „Go Music“-Tour teilnimmt, hat sich bereits in jungen Jahren als vielversprechendes Talent etabliert. Seine beeindruckende musikalische Reise, beeinflusst von Rock und Metal, verspricht, dem Publikum eine energetische Performance zu bieten. Francesco Marras, Gitarrist der englischen Kultband Tygers Of Pan Tang, bringt eine einzigartige Note in die Tour ein. Sein kreativer Stil und seine Erfahrung als Solokünstler versprechen eine eindrucksvolle Kombination aus Melodie und Kraft. Svenja Schmidt komplettiert das Ensemble mit ihrer unverkennbaren Stimme und ihrem groovigen Rhodes-Pianostil. Ihre musikalischen Einflüsse von Stevie Wonder bis Amy Winehouse versprechen eine gefühlvolle und mitreißende Performance. Die vier Künstler treten im Rockin‘ Rooster Club am 6. März auf. Tickets gibt es bei Neanderticket, sie kosten im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 18 Euro. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.