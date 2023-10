Kultur in Haan Zwei Jahrzehnte Kunstherbst in der Gartenstadt

Wer in den kommenden Oktoberwochen durch die Haaner Innenstadt spaziert, wird beim Blick in die Ladengeschäfte Ungewöhnliches entdecken. Im Rahmen des 20. Haaner Kunstherbstes präsentieren rund 30 Künstler ihre Werke in den Schaufenstern des Einzelhandels. Eröffnet wurde die Jubiläumsveranstaltung des Vereins „Kunst in der Stadt Haan“ am Samstag mit einem bunten Rahmenprogramm aus mehreren Gesprächsrunden in der Stadtbücherei.