Waldorfschule Projektarbeit Neuntklässler : Gartenprojekt statt Praktikum

Ein Hochbeet und eine Wiese für Blumen und Bienen: Angelina und Mira (beide 14) haben zwei Projekte im eigenen Garten gestemmt und vom Besorgen der Materialien über die Gartenarbeit bis zum Schreiben einer Arbeit alles eigenständig erledigt.

Da, wo heute ein herrlicher Garten zu sehen ist, gab es bis vor einigen Wochen nur Wildwuchs. Und nicht nur das: Auch Bauschutt und jede Menge Müll hatten die vorherigen Mieter des Hauses an der Bergstraße in Wülfrath, die dort als Mietnomaden lebten, im Garten hinterlassen. „Wir haben hier eine unglaubliche Menge an Müll und Grünschnitt rausgekarrt“, erklärt Sascha Wittenhaus. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Annemarie Costan haben die beiden für ihre große Patchworkfamilie in dem gemütlichen Haus mit dem großen Garten das perfekte Zuhause gefunden.