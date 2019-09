Kommentar : So geht Wirtschaftsförderung nicht

Jetzt ist es zu spät. Seit Jahren schon weiß die Wirtschaftsförderung im Rathaus von den Sorgen des Trinkgut-Marktes am bisherigen Standort Hochdahler Straße und von Überlegungen, in Haan einen neuen Markt zu eröffnen.

Wer als Haaner Bürger künftig für eine zünftige Feier Fassbier oder einen größeren Vorrat an Getränken in Kästen kaufen möchte, müsste den (nach dem „Aus“ für den Markt in der ehemaligen Tankstelle gegenüber der Feuerwehr) dann einzig verbliebenen Getränkehändler in Gruiten oder die Dienste am Ginsterweg nutzen. Oder aber nach auswärts fahren.