Haan : Zwei Einbrüche in das selbe Wohnhaus

Haan

Gleich zwei Einbrüche in zwei Wohnungen im selben Mehrfamilienhaus an der Ellscheider Straße hat die Polizei am Freitag (30. Oktober) registriert. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen verschaffte sich im Tatzeitraum zwischen 7 Uhr morgens und 22 Uhr abends ein Einbrecher Zugang in eine Erdgeschosswohnung, indem er die Terrassentür aufhebelte. In der Wohnung suchte er nach Wertgegenständen. Entwendet wurden unter anderem eine Kaffeemaschine, Bargeld und eine Dose mit Schmuck. Am selben Tag wurde der Polizei dann noch ein weiterer Einbruch in eine andere Wohnung aus dem Haus gemeldet. Zwischen 18.45 und 23 Uhr hatte der Täter demnach das Küchenfenster aufgehebelt und sich so Zugang verschafft. Was er entwendet habe, sei aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen, betont die Polizei, die sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02129/9328-6480 jederzeit entgegennimmt. Bei Verdacht auf eine aktuelle Tat wird dringend empfohlen, die Notrufnummer 110 zu wählen.