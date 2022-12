VR-Brillen vorgestellt Zur Berufssuche von Haan in die virtuelle Realität

Wer sie aufsetzt, versinkt komplett in der virtuellen Realität: Gemeint sind so genannte VR-Brillen, die Umgebungsreize ausschalten und je nach Programm verschiedene Inhalte abspielen können, in die der Betrachter eintaucht. Im Jugendhaus konnten Schülerinnen und Schüler die Neuanschaffung im Rahmen des Bundesprogramms „Aufholen nach Corona“ jetzt erstmals testen.