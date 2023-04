Zum Welttag des Buches Postzusteller verschenken Bücher

Zuerst reagieren die Menschen mit Überraschung und auch ein wenig Skepsis, als Postzustellerin Bettina Clarke sie einlädt, sich eines der Bücher auszusuchen, die sie in vier Kisten an diesem Tag dabei hat. Offensichtlich können es die Haaner Bürgerinnen und Bürger kaum glauben, dass sie etwas geschenkt bekommen. Als sie dann jedoch an das Fahrrad treten und die ganze Büchervielfalt vor sich ausgebreitet sehen, verwandelt sich die Überraschung in beinahe kindliche Freude. „Bei mir rennen Sie da offene Türen ein“, verkündet Michaela Noecker: „Ich bin eine Leseratte schlechthin.“ Früher habe sie nur Krimis gelesen. „Inzwischen habe ich mich auf Fantasy zurückbesonnen“, verrät sie.