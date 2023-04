Gegenbesuch für Juni geplant Zoo und Schwebebahn für die Gäste aus Eu

Fünf Jahre hat es gedauert, doch jetzt war es endlich wieder so weit: Haans Bürgermeisterin Bettina Warnecke begrüßte erstmals seit 2018 wieder deutsch-französische Jugendliche der Jahrgangsstufe 7 des Collège Louis Philippe aus der Partnerstadt Eu und gleichaltrige Schülerinnen und Schüler des Städtischen Gymnasiums offiziell in der Gartenstadt. Der Austausch dauerte eine Woche und wird mit dem Gegenbesuch der deutschen Schülerinnen und Schüler in Eu vom 5. bis zum 9. Juni fortgeführt.