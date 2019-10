Zeugen gesucht : Zigaretten aus Gruitener Kiosk entwendet

Haan Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in einen Kiosk an der Breite Straße in Gruiten eingebrochen. Laut Polizei muss die Tat zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 5.45 Uhr, passiert sein.

Die Täter ließen Zigarettenstangen im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen.Wie die Täter die Beute abtransportierten, ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02129 93286480 entgegen.

(isf)